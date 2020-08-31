Sağlık Bakanlığı Covid-19 durum raporlarını yayımlamayı durdurdu

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 durum raporlarını yayımlamayı durdurdu.

Bakanlık gelen talep ve eleştiriler üzerine 29 Haziran’dan itibaren günlük ve haftalık Covid-19 durum raporları yayımlamaya başlamıştı.

Bu raporlarda vakaların ve ölümlerin bölgelere, yaş gruplarına göre dağılımına yer veriliyor, ölüm ve hastalık hızları hesaplanıyordu.

Ancak bir süredir bu çalışmaya son verildi.

5 gündür günlük durum raporlarını yayımlamayan bakanlık, son olarak 24 Ağustos tarihinde 17-23 Ağustos haftasının durum raporunu yayımladı.