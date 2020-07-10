Sağlık Bakanlığı, berber, kuaför ve marketlerde uyulacak kuralları güncelledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne, ‘Covid-19 kapsamında güzellik merkezlerinde alınması gereken önlemler’ başlığı eklendi.
“Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler” ve “market ve süpermarketlerde alınması gereken önlemler” ise revize edilerek güncellendi.
Alınması gereken tedbirler:
- Güzellik merkezlerinde, kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler, randevu ile kabul edilecek.
- Güzellik merkezine gelirken refakatçi ve çocuk getirilmeyecek.
- Müşteri tokalaşmadan veya herhangi bir şekilde temas etmeden karşılanacak.
- İşlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanacak.
- Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizliği yapılacak ve ardından sterilize edilecek.
- Müşteri alanının temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve hazırlanması için 2 müşteri randevusu arasında 20 dakikalık mola verilecek.
- Çalışanlar, cep telefonlarını işleme girmeden ve müşteriyle temas etmeden önce soyunma odalarında bırakacak. İş kıyafetleri günlük değiştirilecek, tekstil kıyafetler en az 60 derecede yıkanacak.
‘Müşteri ve çalışanlar konuşmayacak'
- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmayacak, misafir alınmayacak.
- Damlacık yoluyla bulaşmayı artırdığı için iş yerinde müşteriler ve çalışanlar mümkünse konuşmayacak, yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak.
- İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınacak, ortalıkta bırakılmayacak.
- Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmayacak.
- Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilecek.
'Çalışanların eldiven kullanmaları önerilmeyecek'
- Market ve süper marketlerde sorumlu kişi, Covid-19 konusunda soru ve endişelere yanıt verecek bilgiye sahip olacak.
- Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeri müşteri alınacak.
- Ürünlerden uygun olanlar daha önceden farklı miktarlarda paketlenip satışa sunulacak.
- Yalancı güven hissi oluşturarak Covid-19 bulaşma riskini artırabileceği için et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri ve manav reyonunda çalışan personel haricindeki çalışanların eldiven kullanmaları önerilmeyecek.
- Eldiven, gıda dışındaki nesnelere değmeyecek. Kasada bulunan ürün bantları günde en az 3 kez tek kullanımlık deterjanlı bez ile silinecek.