Sağlık Bakanlığı: 74 ölüm, 2 bin 106 yeni 'hasta'

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 74 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 10 bin 326’ya yükseldi.

Bakanlık bugün toplam 123 bin 343 test yapıldığını ve 2 bin 106 yeni hasta tespit edildiğini açıkladı. Buna göre ülkede toplam hasta sayısı 377 bin 473'e yükseldi.

Bugün iyileşen 1515 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 325 bin 486 oldu.

Ağır hasta sayısıysa 2 bin 177 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4 olarak duyuruldu.

