Sağlık Bakanlığı: 259 ölüm, 19 bin 650 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Tabloya göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 259 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle koronavirüsten günlük en yüksek can kaybı kaydedildi.

Salgının başından beri ülkede can kaybı bakanlık verilerine göre 18 bin 861'e yükseldi.

Bugün 19 bin 650 yeni vaka saptandığı, yeni hasta sayısının 3 bin 192 olduğu açıklandı.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 4 bin 901, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 oldu.

Bakanlık verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610'a ulaştı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 901 bin 307 olarak açıklandı.