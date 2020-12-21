Sağlık Bakanlığı: 254 ölüm, 19 bin 103 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Tabloya göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 254 kişi yaşamını yitirdi. Salgının başından beri ülkede can kaybı bakanlık verilerine göre 18 bin 351'e yükseldi.

Bugün 19 bin 103 yeni vaka saptandığı, yeni hasta sayısının 3 bin 412 olduğu açıklandı.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 5 bin 192, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 oldu.

Bakanlık verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704'e ulaştı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 835 bin 705 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık" açıklamasını yaptı.