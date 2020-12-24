Sağlık Bakanlığı: 254 ölüm, 18 bin 102 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre bugün koronavirüs nedeniyle 254 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Tabloya göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 254 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından beri ülkede can kaybı bakanlık verilerine göre 19 bin 115'e yükseldi.

Bugün 18 bin 102 yeni vaka saptandığı, yeni hasta sayısının 3 bin 192 olduğu açıklandı.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 4 bin 805, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 oldu.

Bakanlık verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712'ye ulaştı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 935 bin 292 olarak açıklandı.

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