Sağlık Bakanlığı: 254 ölüm, 18 bin 102 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Tabloya göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 254 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından beri ülkede can kaybı bakanlık verilerine göre 19 bin 115'e yükseldi.

Bugün 18 bin 102 yeni vaka saptandığı, yeni hasta sayısının 3 bin 192 olduğu açıklandı.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 4 bin 805, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 oldu.

Bakanlık verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712'ye ulaştı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 935 bin 292 olarak açıklandı.