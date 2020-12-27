Sağlık Bakanlığı: 254 ölüm, 14 bin 205 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 254 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi, 14 bin 205 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakanlık yeni hasta sayısını 2 bin 806 olarak açıkladı. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 309 olarak bildirildi.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 172 bin 113, bugün iyileşenlerin sayısı 21 bin 196 oldu.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 19 bin 878'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578'e yükseldi.

Tabloya göre erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2.