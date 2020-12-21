Sağlık Bakanlığı: 251 ölüm, 19 bin 256 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre bugün koronavirüs nedeniyle 251 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Tabloya göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 251 kişi yaşamını yitirdi. Salgının başından beri ülkede can kaybı bakanlık verilerine göre 18 bin 602'ye yükseldi.

Bugün 19 bin 256 yeni vaka saptandığı, yeni hasta sayısının 3 bin 309 olduğu açıklandı.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 5 bin 8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 oldu.

Bakanlık verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960'a ulaştı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 866 bin 815 olarak açıklandı.