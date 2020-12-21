Sağlık Bakanlığı: 251 ölüm, 19 bin 256 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Tabloya göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 251 kişi yaşamını yitirdi. Salgının başından beri ülkede can kaybı bakanlık verilerine göre 18 bin 602'ye yükseldi.

Bugün 19 bin 256 yeni vaka saptandığı, yeni hasta sayısının 3 bin 309 olduğu açıklandı.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 5 bin 8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 oldu.

Bakanlık verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960'a ulaştı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 866 bin 815 olarak açıklandı.