Sağlık Bakanlığı: 246 ölüm, 26 bin 410 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, bugün salgının başından beri bir günde en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 246 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu sayı ülkede salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Tabloya göre bugün 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi. Yeni hasta sayısı ise 4 bin 103 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısı tabloda 5 bin 707 olarak yer alırken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 olarak bildirildi.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90'a, toplam can kaybı 17 bin 610'a yükseldi.

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