Sağlık Bakanlığı: 246 ölüm, 26 bin 410 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 246 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu sayı ülkede salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Tabloya göre bugün 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi. Yeni hasta sayısı ise 4 bin 103 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısı tabloda 5 bin 707 olarak yer alırken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 olarak bildirildi.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90'a, toplam can kaybı 17 bin 610'a yükseldi.