Sağlık Bakanlığı: 241 ölüm, 22 bin 195 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 241 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre bugün 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi. Yeni hasta sayısı ise 4 bin 2 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısı tabloda 5 bin 501 olarak yer alırken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 olarak bildirildi.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285'e, toplam can kaybı 17 bin 851'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tabloyu paylaşarak, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" dedi.