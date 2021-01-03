Sağlık Bakanlığı: 193 ölüm, 9 bin 877 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 193 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 9 bin 887 oldu.

Bakanlık bugünkü hasta sayısını 1515, bugün iyileşen sayısını 10 bin 102, ağır hasta sayısını 3 bin 612 olarak duyurdu.

Tabloya göre, Türkiye'de toplam ölüm sayısı 21 bin 488'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" dedi.