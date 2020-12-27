Sağlık Bakanı'ndan Elazığ depremi sonrası açıklama

Sağlık Bakanı, Elazığ depremi sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ Merkez'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu yıl büyük zorlukları göğüsleyen Elazığlı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Elazığ’da meydana gelen AFAD'a göre 5,3 Kandilli'ye göre 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 49 kişinin, bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastanelere başvurduğu belirtilmişti.

Vali Erkaya Yırık yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla ağır durumu olan yaralımız yok. Hastanelere başvuran sayımız şu an 49” dedi.