Sağlık Bakanı'na istifa çağrısı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep'teki özel hastanede meydana gelen patlamayla ilgili "Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mudur? Sayın Bakan istifa için daha ne bekliyor?” dedi.

'Özel fabrikalara el koymaya davet ediyorum'

Sağlık Bakanlığı’nda geçmişte müsteşarlık da yapmış olan İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, özel hastanede yaşanan patlamayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Yaşananların ilk olmadığını ve ihmal olduğunu söyleyen Çıray, “Şu anda hastanelerde oksijen tüpü yetersizliği vardır. Oksijen tüpü karaborsadır. Sağlık Bakanlığı'nı gerekirse bazı özel tedarik sağlayan fabrikalara el koymaya davet ediyorum” diyerek Bakanlığa çağrı yaptı.

ANKA'da yer alan Çıray’ın açıklaması şöyle:

"Hastalarımıza yoğun bakımlarda yer bulunmamasının yanında, salgın kontrolünde yaşanan sıkıntılara yeni skandallar eklemeye başladılar. Bunun son örneği Gaziantep'te hastanede yaşanan patlamayla 12 vatandaşımızın hayatını kaybetmesidir. Bu ilk değildir, son dönemde hastanelerde oksijen tüpü nedeniyle sık sık patlamalar meydana gelmektedir.

Örneğin; Ordu’nun Ünye ilçesindeki devlet hastanesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 sağlık personeli yaralanmıştı. Kolunda ve yüzünde yanıklar oluşan sağlık çalışanı tedaviye alındı. Şu anda hastanelerde oksijen tüpü yetersizliği vardır. Oksijen tüpü karaborsadır. Sağlık Bakanlığı'nı gerekirse bazı özel tedarik sağlayan fabrikalara el koymaya davet ediyorum.

Bu ihmal 12 cana mal olan bir skandaldır. Üniversite hastaneleri ve özel hastaneler bu konuda neden uyarılmamıştır? Bu skandalın hesabının verilmesi gerekir. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mudur? Sayın Bakan istifa için daha ne bekliyor?"

Oksijen cihazı yandı

Yapılan açıklamalarda yangının oksijen tüpünün patlamasından kaynaklanmadığı, "oksijen cihazı" kaynaklı olduğu belirtildi.