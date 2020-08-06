Sağlık Bakanı: Yüzde yüz doluluk iddiaları kasıtlı ortaya atılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs hastanelerin yüzde yüz dolduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şunları kaydetti:
COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020
"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."
KONYA: Servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020