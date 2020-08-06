Sağlık Bakanı: Yüzde yüz doluluk iddiaları kasıtlı ortaya atılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüse ilişkin, 'Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs hastanelerin yüzde yüz dolduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şunları kaydetti:

"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."