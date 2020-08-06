Sağlık Bakanı: Yüzde yüz doluluk iddiaları kasıtlı ortaya atılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs hastanelerin yüzde yüz dolduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şunları kaydetti:

COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.