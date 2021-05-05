Sağlık Bakanı vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" diye yazdı.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars. pic.twitter.com/e7xDJWuday — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2021

Dün Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24-30 Nisan'da iller bazında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı verilerine göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller olmuştu.

Bakanlığın verilerine göre 100 bin kişideki vaka sayısı, bir önceki haftaya (17-23 Nisan) göre tüm illerde düştü.