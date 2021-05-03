Sağlık Bakanı Koca'dan test sayısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Edirne'deki çalışmalarımıza Sayın Valimizle görüşerek başladık. Sağlık yatırımlarımız da önemli gündem maddelerimizden olduk. Edirne'deki sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk.

Son 2 haftada Türkiye'de hastaneye müracaat sayısı yarı yarıya düşmüştür. Kısmi düşüşü tam kapanmayla etkili hale getirmeyi hedefliyoruz. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da müracaatları ve filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Test sayılarının düşmesi, vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur."