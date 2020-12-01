Sağlık Bakanı Koca'dan tepki çeken paylaşım

Sağlık Bakanı 'Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden OTOBÜSE binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz' dedi, halk tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Halkın salgın günlerinde dahi balık istifi şekilde toplu taşıma kullanarak işe gitmek zorunda olmasının sorumlusu iktidar, milyonlarca emekçiyle dalga geçercesine toplu ulaşımdaki yoğunluk nedeniyle halka tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden OTOBÜSE binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz. Anlık bir ihmalin nelere yol açtığını görelim. Tedbir kişisel sağlığımızın güvencesi olduğu kadar toplumsal sorumluluğumuz da" derken, bu sözler büyük tepki çekti.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bakan Koca'nın bu açıklamasına verdiği yanıtta, "Bir sağlık bakanının ağır ekonomik sorunlarla boğuşan halka bunları söyleyebildiği düzene kapitalizm diyoruz. Yıkılmalıdır" dedi.

Yoğun tepki geldi

Öte yandan Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımın altında çok sayıda tepki mesajı yer aldı.

O mesajlardan bir bölümü şöyle: