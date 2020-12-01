Sağlık Bakanı Koca'dan tepki çeken paylaşım

Halkın salgın günlerinde dahi balık istifi şekilde toplu taşıma kullanarak işe gitmek zorunda olmasının sorumlusu iktidar, milyonlarca emekçiyle dalga geçercesine toplu ulaşımdaki yoğunluk nedeniyle halka tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden OTOBÜSE binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz. Anlık bir ihmalin nelere yol açtığını görelim. Tedbir kişisel sağlığımızın güvencesi olduğu kadar toplumsal sorumluluğumuz da" derken, bu sözler büyük tepki çekti.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bakan Koca'nın bu açıklamasına verdiği yanıtta, "Bir sağlık bakanının ağır ekonomik sorunlarla boğuşan halka bunları söyleyebildiği düzene kapitalizm diyoruz. Yıkılmalıdır" dedi.

Yoğun tepki geldi

Öte yandan Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımın altında çok sayıda tepki mesajı yer aldı.

O mesajlardan bir bölümü şöyle:

Bu akşam işten dönerken servisimizin hali budur . Mesaiye kalanlar oldu orta o yüzden boş . Sabahları full gidiyoruz . Bu ortamda virüs bulaşmazsa sürpriz olur zaten . Bu insanlar ekmek peşinde . Binmezsek gitmezsek kim getirip para verecek bize Ey Bakanım . . . @drfahrettinkoca pic.twitter.com/B7ccOgEPiL — Burak Kürşad Üstündağ #F1 (@bkursad_) November 30, 2020

Alanya burası ve otobüsler tüm bindiğim seferlerde bu dolulukta. İşe de geç kaldım bu arada. pic.twitter.com/LsdohRF5qX — Piraye (@pirayendee) December 1, 2020

Sizler gibi zengin değiliz, arabamız yok taksiye verecek paramız yok! Ya tabana kuvvet yürüyeceğiz ki yürüme mesafesi değil! Ya da mecbur otobüse bineceğiz. Otobüsün dolu olmadığı bir zaman da yok! Ne yapayım siz söyleyin sayın bakanım. — 81.mad. dahil eşit af⚫ (@eysegul48522744) December 1, 2020

elimde 2.5 yaşında cocugumla (bakacak kimsem olmadığı icin mecbur kreşe veriyorum ) sabah onu kreşe kendimde saatinde işime gitmek zorundayım. 4 5 tanesi geçtikten sonra zoraki tıklım tıklım dolmuşa biniyoruz. Nasıl bu kadar rahat konusabiliyorsunuz. Nasıl görmüyorsunuz!!! — ync_ayaz (@merEgeAyaz1) November 30, 2020

Tatava yapma! Mecburuz işe gitmeye 15 dk işe gec kalınca yarım yovmiye kesen işverenler var tabii bunlari siz bilmezsiniz! — Dolu Metrobüs🚎 (@dolumetrobus) November 30, 2020

işe 5 dk geç kalınca patronun o beş karış suratını, imalarını çeken sen değilsin tabii. — Levent🕊️ (@fevrisosyolog__) November 30, 2020

Herkesin altında 10 milyonluk mercedes yok maalesef! Şu halk yok mu şu halk, zorla gidiyor kalabalık olsun diye otobüslere doluşuyor! pic.twitter.com/Bemw2pliAx — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) December 1, 2020

Herkesin altında 10 milyonluk mercedes yok maalesef! Şu halk yok mu şu halk, zorla gidiyor kalabalık olsun diye otobüslere doluşuyor! pic.twitter.com/Bemw2pliAx — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) December 1, 2020

İnsanlar servisle işe gittiği halde 10 dk geç kalınca maaşlarından kesiliyor. Sizin çok haberiniz yok sanırım yaşadığımız ülkeden?! — N (@benminerva) November 30, 2020