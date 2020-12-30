Sağlık Bakanı Koca'dan aşının dağıtımıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşı ve dağıtımı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Koca, "Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır" diye yazdı.

Bakan'ın duyurduğu basın bülteninin bir bölümü şöyle:

"Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir.

Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır.

Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.

Sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır."