Sağlık Bakanı Koca: Yerinde karar dönemine geçiyoruz

BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek. Rus aşısının Türkiye'de üretimiyle ilgili bir çalışma olabilir. Astrazeneca firmasıyla da görüşüyoruz, önümüzdeki günlerde ön sözleşme yapabiliriz.

Nisan, en geç Mayıs sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Bu ne demek 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek. En geç Mayıs ayına kadar bu sayıyı yakalamak istiyoruz. Mayıs sonuna kadar 20 yaş üzerini aşılamak istiyoruz. 65 yaş üzerinde aşılama oranına göre illerde bu anlamda bir esneme olabilir.