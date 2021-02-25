Sağlık Bakanı Koca: Yerinde karar dönemine geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde" diye konuştu.
"Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir" diyen Sağlık Bakanı, Mayıs sonuna kadar ise 105 milyon aşıya erişileceğini söyledi.
Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Artık küresel salgının sosyal hayata etkileri ve normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçiyoruz, yerinde karar dönemi.
- Yeterince yüksek hızda ve sistematik olarak aşı programını uygulamış olsak da nüfusa oranla daha katetmemiz gereken çok yol var.
- Aşılamada yaklaşık 1,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 8 milyon seviyesine ulaştık. Aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştık.
- Bir tedarik ve planlama sorunumuz yok. Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır.
- Covid-19 vaka sayılarındaki artış, bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek.
- Aşı tedariğinde her an aksaklık yaşanabilir ve program kesintilere uğrayabilir. Bunu yaşamamanın tek yolu aşımızı üretmektir.
- Ülkemizde her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsü dikkate almak mecburiyetindeyiz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde. Türkiye'de bize özgü yeni bir mutant yok.
- Yerinde karar dönemiyle birlikte kurallara uyum konusunda güvenlik kuvvetlerimiz denetimleri artıracak.
- Risk durumlarına göre iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını, Cumhurbaşkanlığı Kabinemize arz edeceğim.
'Aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir'
- Dünyada aşı savaşı yaşanıyor. Ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiği bir dönemdeyiz. Biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz. Bu aşı sadece birçok devlete satılıyor. Biz en ucuza alan ülkeyiz. Teminat olmadan aşıyı almayacağımızı söylemiştim. Eğer Faz-3 çalışmasında olumlu sonuç almasaydık biz bunu almayacaktık. Bunu teminat altına aldık. Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?
- Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir. Vergiyle ilgili hiçbir sorun yok. Bizim verdiğimiz ücreti firma 'ben aldım' diyor. Biz devlet olarak görüşmeleri Sinovac firmasıyla yaptık. Bu firmanın tek distribütör ve yetkili bir firma var. Hiçbir aracı firmayla görüşmedik, altını çizerek söylüyorum. Firmanın Türkiye distribütörü "bizimle görüşmeler bizimle yapıldı, ticari ilişkiyi biz sağladık" diyor. Bunu için biz ekstra bir ücret ödemiyoruz, temsil ediyor firmayı.
'Mayıs sonuna kadar 20 yaş üzerini aşılamak istiyoruz'
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BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek. Rus aşısının Türkiye'de üretimiyle ilgili bir çalışma olabilir. Astrazeneca firmasıyla da görüşüyoruz, önümüzdeki günlerde ön sözleşme yapabiliriz.
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Nisan, en geç Mayıs sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Bu ne demek 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek. En geç Mayıs ayına kadar bu sayıyı yakalamak istiyoruz. Mayıs sonuna kadar 20 yaş üzerini aşılamak istiyoruz. 65 yaş üzerinde aşılama oranına göre illerde bu anlamda bir esneme olabilir.