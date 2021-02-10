Sağlık Bakanı Koca: Son 2 haftada genel olarak vaka artışları var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-"Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması yayınlanacak.

Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir.

-Bugün itibariyle 2 milyon 800 bine aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılamasına başlıyoruz.

Nüfusumuzun yüzde 3,5'ini aşılamış olmamış birçoğunuza az gelebilir ama Almanya'da bu oranın yüzde 3,7 olduğunu göz önünde bulundurursak aşı konusunda ülkemizin başarısı daha iyi anlaşılacaktır.

'15 milyon doz aşıyı temin ettik'

-Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

(Covid-19) Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.

-Son 2 haftada genel olarak vaka artışları olduğu söyleyebilirim. Yeni bir tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor.

'Yüz yüze eğitim risk teşkil ediyor'

Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.

-263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. Mutasyonlu il sayımız 33'e ulaştı.

-Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4.5-5 milyona tamamlanmış olacak.

-Mart ayından itibaren iller bazındaki vaka sayılarına göre, bölgesel olarak kısıtlamaları gevşetebiliriz."

'Aşılamaya potansiyelimiz var, yeter ki aşımız olsun'

Bakan Koca, Yol TV Muhabiri Özge Uyanık'ın "Günde 1,5 milyon aşı yapabileceğinizi söylemiştiniz. Günlük aşı sayısı neden 11 bine kadar düştü?" sorusuna ise "1,5 milyonu aşılamaya potansiyelimiz var. Yeter ki aşımız olsun" diye yanıt verdi.