Sağlık Bakanı Koca: Sayın büyükelçinin açıklamaları son derece talihsiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da basın toplantısı düzenledi. İlde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 77 olduğunu söyleyen Bakan Koca, Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68 olduğunu belirtti.

Samsun Şehir Hastanesi'nin ihalesinin yapıldığını açıklayan Koca, temelinin yakında atılacağını kaydetti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'in açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine Bakan Koca "Sayın büyükelçinin açıklamasını talihsiz buluyorum" dedi. İlaç ve tıbbi cihaz şirketlerine ödeme planı çıkarılmasıyla ilgili görüşmelerin başladığını söyleyen Koca "İlgili firmalarla görüşüldüğü, ödeme planı yapılması istendiği dönemde sayın büyükelçinin bu şekilde açıklaması talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmelerini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Satterfield Türkiye’deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktığını söylemiş ve ABD'li ilaç şirketlerinin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceklerini belirtmişti.

Koca salgınla ilgili yeni tedbirler alınıp alınmayacağına dair soruya "Şu anda ilave, daha sert tedbirler almak konusunda bir yaklaşımımız olmadığını söyleyebilirim" diye yanıt verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Hastanelerde hasta sayısı endişe verici şekilde yükseldi'

- "Hastanelerde tedavi gören hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir. Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır."

'Karşımızda iki virüs var'

- "Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Covid-19 olduğunu düşünebilirsiniz. Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Covid-19'da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe."

- "Şiddet maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet gösterimini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır."

- "Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ın mücadelede geldiği noktayı bütün hastalıkları içerecek şekilde sağlık hizmetlerini gözden geçirdik.

- "Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında yani yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Amasya'da yüzde 40, Çorum'da son bir ayda vaka sayısı yarı yarıya azalmış oldu. Son bir haftada polikliniklere başvuran hasta sayısında düşüş var. Ordu'da yüzde 30, Sinop 'ta yüzde 50 düşüş var."

- "Samsun'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 40. Önümüzdeki aylarda olası viral enfeksiyon sebebiyle Samsun'a 74 yoğun bakım ilave ediyoruz."

- "Amasya'da yoğun bakım doluluk yüzde 75. İlave olarak 36 yoğun bakım ilave ediyoruz."

- "Çorum'da yatak doluluk yüzde 47, yoğun bakım yüzde 60, solunum cihazı yüzde 41. Çorum'da ise 27 yoğun bakım ilave ediyoruz."

- "Ordu'da yatak doluluk yüzde 38, yoğun bakım yüzde 69. 76 yatak daha ilave ediyoruz."

- (ABD Büyükelçisinin açıklamaları) Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Bu dönemde özellikle Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanelerimiz ve bakanlığımızın bu anlamda ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek üzerine bir yaklaşım içinde oldu. Bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığını söylemek istiyorum. Bu süreçte ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemlerde de ödeme planı yapılması istendiği dönemde sayın büyükelçinin bu şekilde açıklaması talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmelerini hatırlatmak istiyorum."

- (Okulların açılması) Okulların açılmasıyla ilgili özellikle vaka sayısında gelen eğitim alan öğrenciler için söylüyorum, herhangi bir artış olmadığını, sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının, yani test yapılarak pozitif bulduğumuz vakalardan bahsediyorum, hastanelerdeki hastanelerden bahsetmiyorum, vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum. Yüzde 30'lardan yüzde 55-60'lara kadar düştüğünü söyleyebilirim. Şu dönemde vaka sayısının ayrıca düştüğü bir dönem olduğunu. 1. sınıf, hazırlık ve tercihe bağlı olarak gelen öğrencilerimizde önemli bir sorun olmadığını, Bilim Kurulu önümüzdeki haftalarda salgının seyrini değerlendirerek kademeli geçişi gündeme alacaktır.