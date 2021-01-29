Sağlık Bakanı Koca, mutasyon virüs tespit edilenlerin sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkede mutasyonlu virüs tespit edilenlerin sayısının 128 olduğunu belirtti. Koca 'Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilenlerin sayısının 128 olduğunu açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı" dedi.

Koca "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" ifadelerini kullandı.

Mutasyonun aşı çalışmalarını şimdilik etkilemediğini ifade eden Koca "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak" açıklamasını yaptı.

Haber

Bakanlık açıklaması: 131 ölüm, 6 bin 912 yeni vaka

Haber

İngiltere'deki koronavirüs mutasyonunun öğrettikleri 