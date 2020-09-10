Sağlık Bakanı Koca "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı" açıklamasında bulundu.
Koca, 'Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor' dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar artış yaşanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor' dedi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Koca "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı" açıklamasında bulundu.
Koca, 'Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor' dedi.