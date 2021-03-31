Sağlık Bakanı Koca: Hedefimiz Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

"2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır" diyen Koca, aşı sırası gelenlerin sözkonusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu alması gerektiğini söyledi.

"2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlandığını" belirten Sağlık Bakanı, "Toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da, virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşımızın yanı sıra, başka inaktif aşıların da gönüllüler üzerinde çalışmaları sürmektedir. İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır. Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başanya inancımızı korumalıyız. Bize ve bilim insanlanımıza şimdi eskisinden daha fazla görev düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de her birey direncini artırmalıdır.

Kısa bir süre içinde, aşı ile, yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız. Bu hedef topluma bir güç kaynağıdır. Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir COVID aşısı olacaktır.

Bilim insanlarımızın kamuoyuna aktarmak zorunda olduğum bir mesajı var: Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı konusu büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır. Hedefimiz, aşıyla Toplum Bağışıklığıdır. Bu aşamada, yükün çok büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, salgınla mücadelede dayanıklılığı, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır, Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. Ingitere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örmekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örmekte tespit edilmiştir. Califormia- New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Tablonun būtünü, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakalanın %75'ini oluşturduğunu ve klasik tip Koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir. Kamuoyuna saygılarımla Aşı tedariki sürecini toplum yakından izliyor. Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız."