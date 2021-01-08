Sağlık Bakanı Koca: Güvenlik testi yapıldıktan sonra aşı programına başlayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Koca, Çin'den gelen aşıların güvenlik testi yapıldıktan sonra aşı programına başlanacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz" ifadelerini kullandı.

Koca şöyle devam etti:

"Teslim aldığımız aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Şu ana kadar 10.000’in üzerinde gönüllüye 17.700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir.

Acil kullanım onayını takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."