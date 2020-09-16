Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü hasta sayısı 1771, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada maske-mesafe tedbirlerine uyulması çağrısını yinelerken, Bilim Kurulu'nun Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı önerisi olmadığını açıkladı. Bakan Koca açıklanan verilerin güvenilirliğine ilişkin soruya verdiği yanıtta ise "Ben her gün isyan ediyorum. Ağır vaka sayımız artıyor, durum sıkıntılı diyorum. Ama bizim bu dönemde sağlık yükü açısından verdiğimiz tabloda bir yanlışlık sözkonusu değil" dedi.

Günlük koronavirüs tablosunu da duyuran Bakan Koca, son 24 saatte ülkede 63 kişinin COvid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, yeni vaka sayısının 1771 olduğunu bildirdi. Koca "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor, 1351'e kadar bugün çıkmış durumda" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Salgında çok şey yaşadık. 7 bin 185 hayat son buldu. Bugün ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde toplam vaka sayımız yüz binlerle ifade buluyor.

- Biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor dönemdeyiz. Daha zor ve umutların gerçekleşmeye yakın olduğu bir dönemdir. DSÖ verilerine göre dünya genelinde 29 milyon 500 bini geçti. Hayatını kaybeden kişi sayısı milyona yaklaştı

- İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Onlara tedbirlere uyarak destek verin.

- HES Mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır.

- Bugüne kadar izolasyonada olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle tespit edilmiştir.

- Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı benzer bileklik uygulamaları olacaktır.

- Hiç kimse 'hasta olursam sağlık çalışanları nasıl olsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmemeli, bu bir hak ihlalidir.

- Durumun salgının kontrolden çıktığı şeklinde yansıtmak yanlış olacaktır.

- Maskesiz adım atmayalım, sosyal mesafe kuralına uyalım. Mecbur değil isek dışarıda kapalı ve kalabalık riskli ortamlara girmeyelim.

- Kısıt günleri bize kalkan oldu, normalleşme sürecinde bir bocalama yaşadık ve bunu aştık.

- Hastane yükümüzün arttığı, yoğunluğun etkisiyle sağlık yatırımlarını öne çektiğimiz illerimizde yatak kapasitesini ayrıca arttırdığımız doğrudur.

- Sonbahara girerken tüm dünyayı tehdit edecek bir riske yaklaşıyoruz. Grip vakaları salgın açısından sakıncalıdır. Tedbirleri uygulamazsak hastalık tıpkı grip gibi açık şekilde yayılabilir.

- Tarih sonu gelmemiş bir salgın kaydetmemiştir. Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir.

- Aşı konusunda bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alacağına dair hemfikirdir diyebiliriz.

- Hazırlık çalışmaları faz 3 aşamasında olan 9 aşı var. Biz de Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik teşebbüslerimizi başlattık. Bugün Çin Snovak aşısı Türkiye'de ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde üç gönüllü insanla başladı.

- Gelecek aylarda hastalığa yakalanmamaya gayret edelim. Çünkü aşı bir tedavi değil bulaşmaya karşı koruma yoludur.

- Bugün günlük verilere göre toplam hasta sayımız 1771. Bugünkü test sayımız 112 bin 645. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 63. Zatürre oranı yüzde 7,1. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor, 1351'e kadar bugün çıkmış durumda.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,3

- Hastane doluluk oranlarımıza baktığımızda bütün Türkiye için yatak doluluk oranı yüzde 51,6, yoğun bakım yatak oranımız yüzde 66,3, ventilatör doluluk oranımız yüzde 33,6.

- En çok vaka olan iller, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, en yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin.

Ankara

- Ankara yatak doluluk oranı yüzde 52,9. Yoğun bakım yüzde 64,8, ventilatör yüzde 28,1. Günlük ortalama zatürre vaka oranı yüzde 6,02. Zatürre oranı bizim için son derece önemli, erken tedaviyle zatürrenin azaldığını, tedavi etmekte başarılı olduğumuzu gösteren bir tablo. Son hafta günlük ortalama vaka sayısı son ay vaka sayısına göre artış oranı yüzde 38, 84.

- Son hafta Ankara'nın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Bu tedbirleri aynı şekilde devam ettirirsek gelecek haftadan sonra bu stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağıya doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

İstanbul

- İstanbul'da yatak doluluk oranı yüzde 55,3, yoğun bakım yüzde 60,2.

İzmir

- İzmir'de son ayda yarı yarıya zatürre oranının düştüğünü, orada da filyasyon ve tadevinin erken başladığını, hastane yükünün azaldığını söylemek istiyorum.

- Yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranlarında az da olsa kısmi bir düşme, buna karşı ventilatör doluluk oranlarımızda son haftalara göre hafif bir yükselme eğilimini görüyoruz.

Yoğun bakım doluluk oranı en yüksek iller: Bartın, Batman, Sakarya....

- Yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı görüyoruz. Karşılaştırdığımızda en dolu illerimiz yatak doluluk oranı, Bartın yüzde 77,32, Batman yüzde 76,4, Sakarya yüzde 76,33, Ordu yüzde 75,98, Samsun yüzde 75,74, Giresun yüzde 75,34, Hatay yüzde 74,92.

- Ventilatör doluluğuyla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

- Temaslılardaki filyasyon oranımız yüzde 99,6. Temas bilgisinin öğrenilmesinden sonra ortalama 15 saatte ulaşabilir olduğumuzu görmüş oluyoruz. Bu zamana kadar yapılan toplam filyasyon kişi sayısı 439 binin üzerinde.

- (Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?) Türkiye için sokağa çıkma gibi bir yasağın şu anda sözkonusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun böyle bir önerisi olmadığını söyleyebiliriz.

- Genç yaşta kaybettiğimiz öğrencimiz primer immün yetmezliği olan bir öğrencimizdi.

- Hayatını kaybedenlerin ağırlıklı yaş ortalaması halen yüksek.

- (Okulların açılması) Bu dönemde özellikle 2 artı 5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek hazırlık ve birinci sınıflarla ilgil. Salgının çok yoğun olduğu illerde gerektiğinde il hıfzısıhha kurulları başlatmama noktasında bir karar alabilir. Şu an öyle bir durum yok. Üç hafta sonra kademeli geçiş olup olmayacağı ya da nasıl olacağı tekrar değerlendirilmiş olur.

- Grip aşısı daha Türkiye'ye gelmiş değil. Grip aşısının dünyada arzının artışı yüzde 20'yi geçmedi. Sanki koronaya karşı koruyan bir aşıymış gibi bir algı oluşuyor. Bu doğru değil. Biz geçen yıla göre daha fazla aşıyı tedarik etme noktasında temin etme gayreti içindeyiz. Kimlere yapılması gerektiğini Bilim Kurulu gündemine almış durumda.

- Bir ay öncesine göre vefat eden hastamızın sayısı 4 katını geçti. Bir ay öncesine göre ağır hasta sayısı yüzde 100'ü geçti.

- Kimi genç kişilerde daha yoğun bir stokin fırtınası görüyoruz.

- Biz tanısı konan kişinin evine araçla bırakılmasını öneriyoruz ve bunu organize ediyoruz. Bunu yüzde 100'e yakın yapan illerimiz var ama yer yer istediğimiz düzeyde yapamayan illerimiz var. Evine götürülen kişinin filyasyonunu aynı gün yapmak istiyoruz.

- Bugün Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz, temaslı olup semptomu olmayan kişilerle ilgili numune almıyorduk. Belirti vermeyen, semptomu olmayan temaslıdan numune almayı önerdi Bilim Kurulu. Semptomu olmayan temaslının izole olmasını, 7 veya 8 gün sonra numunenin alınmasını, negatif çıkarsa izolasyonunun son bulmasını. Bundan sonraki süreçte bunu uygulayacağız.

- Bizim daha çok hastane yükünü gündeme almamız gerekiyor.

- Ben her gün isyan ediyorum. Ağır vaka sayımız artıyor, durum sıkıntılı diyorum. Ama bizim bu dönemde sağlık yükü açısından verdiğimiz tabloda bir yanlışlık sözkonusu değil.