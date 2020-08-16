Sağlık Bakanı Koca: Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladıklarını belirterek "Bu sonucu bekliyorduk" dedi.

Koca Twitter hesabından "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?" paylaşımını yaptı.

Türkiye'de dün açıklanan verilere göre Covid-19 nedeniyle bir günde 21 kişi yaşamını yitirdi, 1256 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 248 bin 117’ye toplam can kaybı da 5 bin 955’e yükseldi.