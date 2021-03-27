Sağlık Bakanı Koca Biontech aşısına ilişkin belgeyi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP ve İYİP'in Türkiye'ye geldiğini belirttiği 1,5 milyon doz Biontech aşısının nerede olduğu, kimlere yapıldığına ilişkin sorusuna Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya ilettiği "belgeyle" yanıt verdi.

Bakan Koca'nın "1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?” diye sorduğu için kendisini aradığını belirten Altaylı, Koca'nın şu ifadeleri kullandığını aktardı:

“Biontech’ten gelen 1,5 milyon doz aşıyla ilgili sorunuz var birkaç keredir tekrarladınız. Şimdi telefonunuza bir belge yolladım. Bu belgeyi sizden önce hiç kimseyle paylaşmadım. Ama sizinle paylaşıyorum. Resmi bir belgedir. Belgeyi kullanabilirsiniz. Hatta yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir."

Altaylı, belgeye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Pfizer-Biontech COVID 19 aşılarının sevkiyatının başladığını görmekten memnunuz” diye başlıyor belge.

İlk partinin Ankara’da üzerinde mutabık kalınan dağıtım merkezine ulaştığını ve şimdilik deneme amaçlı 5 bin 850 dozun 12 Mart günü teslim edildiğini belirtiyor.

Belgede planlı sevkiyatın ilk bölümü olan 0,7 milyon dozluk partinin 24 Mart, ikinci 0,7 milyon dozluk partinin ise 25 Mart’ta Ankara’daki dağıtım merkezinde olacağı belirtiliyor.

Belgenin sonunda ise Nisan ayı ortasına kadar 3,1 milyon dozun daha teslim edilmiş olacağını söylüyor.

Belgenin altında Biontech'in iki yöneticisinin Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig’in imzaları var.



