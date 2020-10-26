Sağlık Bakanı Koca belediye başkanlarıyla toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs açıklamalarında İstanbul’daki hasta sayısının arttığına ilişkin sık sık açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul’da pandemi toplantısı gerçekleştirmişti.
İstanbul Valisi Ali Yerlika’nın açıklamalarına göre, bugün 14.30’da Sağlık Bakanı ve belediye başkanları tekrar bir araya gelecek.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu sözlere yer verdi:
“Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30’da İstanbul’daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak.”