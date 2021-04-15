Sağlık Bakanı Koca: Aşı ikna ekipleri kuracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca halen sağlık çalışanlarının yüzde 14'ünün, 65 yaş üstü yurttaşların yüzde 23,6'sını aşı yaptırmadığını belirterek aşı ikna ekipleri kuracaklarını söyledi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'a konuşan Koca şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün yüzde 23,6’sı halen aşı yaptırmadı. Randevusuna gitmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gitmedi. Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz."

Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedeflediklerini söyleyen Koca "Şu anda Sinovac, BioNTech ve Sputnik dahil aşı diplomasisini hızlandırdık" dedi.

Yerli aşıda faz-3 çalışmalarına geçildiğini belirten Koca "İki ya da üç hafta sonra bu süreci de bitirmiş olacağız. Eylül ayında da aşılamaya başlarız. Nazal aşıda da en fazla üç haftalık süreç var önümüzde" diye konuştu.