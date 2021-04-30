Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Elde 6 milyon doz aşı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sinovac aşısından 100 milyon doz gelmesi gerekiyordu ancak Çin kendi vatandaşına öncelik verince bu aşı gelmedi" açıklaması yaptı.

Koca "Şu an Sinovac ve BioNTech olmak üzere 6 milyon doz aşımız var" dedi.

Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildiğini hatırlatan Koca, "6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz gelmesi planlandı" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Antalya, Isparta ve Burdur sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bu dönem öncesinde tatil beldelerimize olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık.

- Bugün itibariyle ülkemizde üçüncü bir aşının kullanımına onay verildi. Sputnik aşısının acil kullanım onayı bugün verildi. Bu aşı da en kısa zamanda kullanıma başlanacak. 6 ay içinde 50 milyon doz ve ilk sevkiyatın bu ay içinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilecek.

- Sinovac aşısında yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edilecek. BioNTech aşısıyla ilgili olarak iki doz arasında 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar bilimsel gerçeklerle, somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış karardır.

- İlk doz aşısını olup, ikinci dozları için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce açıklamıştım. İki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır.

- Vaka sayılarında zirveyi gördüğünden bugüne önemli düşüş yaşanmıştır. Düşüş hızının daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamaya uyum iyi seviyede başladı. Bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.

- Sputnik aşısıyla ilgili sözleşme iki gün önce imzalanmıştı. Bugün acil kullanım onayı kurumumuz tarafından verilmiş oldu. 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi planlandı. Mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde Mayıs ve Haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak.

- Hindistan mutantını 5 vakada gördüğümüzü, ciddi bir sorunlarının olmadığını, ayakta tedavi edildiklerini söyleyebilirim. Yakın takibe alıyoruz.

Sinovac aşısında Nisan'da sevkıyat olmadı

- Aşı tedariği ile ilgili bildiğiniz gibi Sinovac aşısını yapılan sözleşmeyle erken dönemde Nisan ayı sonu itibariyle sözleşme gereği 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Özellikle üretilen ülke kendi vatandaşları için öncelikle kullanmak istediğinden bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Özellikle tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Yani Nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama Mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını önümüzdeki günler bunu da netleştirip kamuoyuna zaten bu bilgiyi vermiş oluruz.

- Şu an toplam BioNtech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz kullanılmak üzere hazırda aşımız var. 23 milyona yakın doz aşısı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz hazırda var. Dün Uğur hocayla tekrar görüştüğümde Mayıs ayı için 1 milyon doz aşının geleceğini, Haziran ayı içinde 30 milyon aşı için sorun olmadığını ve daha da arttırma noktasında bir gayret içinde. Önümüzdeki hafta salı veya çarşamba bu konuyu netleştirmiş olacağız. Yeni dönemde 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Yaz dönemi itibariyle 90 milyon dozun erken dönemde gelmesi için yoğun gayret içindeyiz. Hoca da gayret içinde bulunuyor.

'Haziran'la birlikte 40 yaş üstünü aşılamada kararlıyız'

- Sputnik aşısı Mayıs ayı ve devamında 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte, Haziran'la birlikte daha yoğun aşının geleceğini, 40 yaş üstü vatandaşımızı özellikle aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz.