Sağlık Bakanı Koca 23 Nisan'da koltuğunu torununa mı verdi?

Türkiye 23 Nisan'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın torunu olduğu belirtilen çocuğun koronavirüs salgınına dair mesajını dinledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından saat 16.15'te bir açıklama yapacağını duyurdu. Mesaj salgına dair yeni bir açıklama yapılacağı şeklinde bir merak uyandırırken televizyonlar da bakanın açıklama yapacağını son dakika haberi olarak verdi.

Bakan Koca saat 16.15'te bir çocuğun 23 Nisan mesajını yayımladı. A Haber daha sonra çocuğun Bakan Koca'nın torunu olduğunu duyurdu.

"Açıklama yapacağım" diye mesaj paylaşarak merak uyandıran Bakan Koca'nın salgın boyunca yinelediği "maske, mesafe, hijyen" uyarılarını bugün de torunu olduğu belirtilen çocuk aracılığıyla aktarması tepkiye yol açtı.

Koca'nın torunu olduğu belirtilen çocuğun okuluna gidememekten yakınması ve okuluna gidebilmesi için sırası gelenlerin aşı olmaları tavsiyesinde bulunması dikkat çekti.