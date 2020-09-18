Sağlık Bakanı Koca: 10 tane şehir hastanesinin ihalesi bu dönemde başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaptığı açıklamada pandemi döneminde 10 şehir hastanesinin ihalesinin başlatıldığını söyledi. Koca İzmir'de kurulacak şehir hastanesinin gelecek yıl açılacağını belirtti.

Koca "2 haftalık zaman diliminde üç şehir hastanemizin ihalesini yaptık. Biri Aydın, ikincisi Antalya, üçüncüsü Samsun. Üç ilimizin ihale süreci tamamlandı. Pazartesi günü Trabzon ilimizin şehir hastanesi ihalesi yapılıyor olacak. Diğer kalan 6 ilimizdeki şehir hastanelerin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize illerinde de bu şehir hastanelerimizin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak" dedi.

Bakan Koca İzmir'de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

- Bugün de İzmir'deki çalışmalarımızı tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Uşak ve Denizli illerindeki mevcut durumu detaylı değerlendirdik.

- Son ay İzmir'de vaka sayımızda yüzde 42'ye varan son hafta ise artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son 1 haftada 1 ay öncesine göre yüzde 5 oranında düşüş görüyoruz. Manisa'da son 1 ayda yüzde 30 olan vaka artışı son 1 haftada stabil göründü. Muğla'da son 1 ayda vaka sayımız stabil seyrediyor. Deniz'de son 1 aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor.

- İzmir'de erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım dolum oranımız yüzde 25, solunum cihazı dolunum oranı ise yüzde 49.

- Aydın'da yatak doluluk oranı yüzde 42, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 38.

- Manisa'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 32.

- Muğla yatak doluluk oranı yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 60.

- Denizli yatak doluluk oranı yüzde 46, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 49.

- Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranı yüzde 48,5, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 33.

- İzmir'de son 1 ayda filyasyon yapan ekibimizin sayısını 350'den 460'a çıkardık. Muğla'da 91'den 120'ye, Manisa'da 170'den 220'ye, Uşak'ta 35'ten 55'e, Denizli'de ise 165 olan ekip sayımızı 220'ye çıkardık.

- Hasta olduğunu bildiğine rağmen toplu ulaşım araçlarına binmek, şehirlerarası yolculuk yapmak, topluma karışma vicdanlara sığmayacak bir davranıştır.

- Hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bu hususta olağanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz.

İzmir'de şehir hastanesi

- Yakında İzmir de şehir hastanesine kavuşacak. Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yatağı ile İzmirlilere yakışır proje olarak katkı sağlayacak. İzmir'in sağlık turizmine ve gelişmesine katkı sağlayacak. Bu yatırımımızı 2021'de tamamlayacağız.

- Aydın Yeni Pazar ilçe hastanesinin inşaatını ise tamamladık. Vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Uşak Devlet Hastanesi'nin 200 yataklı ek binasını hizmete aldık. Karahanlı Devlet Hastanemizin geçici kabul hizmetine başladık. Manisa Şehir Hastanemiz büyük bir yük aldı. Kula Devlet Hastanemizin ikmal ihalesini tamamladık. Yatırım programında yer alan Salihli Devlet Hastanemizin yer tahsisi tamamlandı. Proje çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatıyoruz.

- Şehir hastanelerini sayın Cumhurbaşkanımızın "hayalim" dediği projeyi hayata geçirmek için gayret sarf ediyoruz.

- Ayrıca 10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu hastaneleri daha çok kendi kaynaklarıyla, imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı. 2 haftalık zaman diliminde üç şehir hastanemizin ihalesini yaptık. Biri Aydın, ikincisi Antalya, üçüncüsü Samsun. Üç ilimizin ihale süreci tamamlandı. Pazartesi günü Trabzon ilimizin şehir hastanesi ihalesi yapılıyor olacak. Diğer kalan 6 ilimizdeki şehir hastanelerin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize illerinde de bu şehir hastanelerimizin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak.

- Bu bölgelerimizde çok yoğun insan hareketliliğin, turizm canlılığının olduğunu biliyoruz. Antalya dahil olmak üzere İzmir, Muğla bu illerimizde vaka artışının olmadığını görüyoruz. Bu kadar hareketliliğin olduğu dönemde bizim özellikle sağlık çalışanlarımızın, ordumuzun sahada ve dünyadan farklı olarak uyguladığı filyasyon dediğimiz iz takibini çok ciddi olarak takip ettiğini görüyoruz. Yoğun bakımlarda yer yer artışlar yapma kararı aldığımızı söyledim. Bu yüzde 80 veya 90 doluluğu olan hiçbir ilimiz yok.

- Turizmin hareketli olduğu bölgelerde İzmir dahil olmak üzere şu an stabil döneme giriyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta vakaların düştüğünü görüyor olacağız. Muğla'da düştüğünü görüyoruz.

- Turizm amaçlı gelen vatandaşımızın kendi iline dönme dönemlerinde özellikle 1 haftayı daha hassasiyetle, teması azaltarak, biraz kendilerini izole etme çabası içinde olurlarsa faydalı olacağının altını çizmek istiyorum.

SORU-YANIT

- (Okulların açılması) 21 Eylül'de hazırlık ve 1. sınıflar başlıyor.

- (Yüz yüze eğitime kademeli geçiş) 3 hafta sonra salgının seyrine göre değerlendirilecek.

- (Sağlıkta atamalar) Yeni açtığımız hastanelerimiz için bir çalışma yapılıyor. Hangi alanlarda personel alımının yapılacağını bildirmiş oluruz.

- (Aşı çalışmaları) Çin ve Pfizer'in aşısının yanısıra Rusya'da üretilen aşının denemelerine de izin verilecek.