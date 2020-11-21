Sağlık Bakanı: İstanbul'da artış kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Çabalarımızın sonuç vermeye başladı, artış kontrol altında' açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık yöneticileriyle değerlendirme yaptıklarını ve "çabaların sonuç vermeye başladığını" söyledi.
 
Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı" diye yazdı.

İlgili Haber

Vaka sayısı yüzde 300 arttı: Gerçek günlük vaka sayısı açıklandı

İlgili Haber

Ölüm sayıları gerçek değil ve Bakanlık da gerçek sayıları bilmiyor

İlgili Haber

İmamoğlu: İstanbul'un üç hafta süreyle kapatılması gerekiyor