Sağlık Bakanı: İstanbul'da artış kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık yöneticileriyle değerlendirme yaptıklarını ve "çabaların sonuç vermeye başladığını" söyledi.



Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı" diye yazdı.

İSTANBUL sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı. pic.twitter.com/niiBueGeVf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020