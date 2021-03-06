Sağlık Bakanı illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Türkiye'de 27 Şubat-5 Mart haftasında 100 bin kişiye düşen Covid-19 vakaları açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

İstanbul'da ise 100 bin kişide vaka sayısı 89,9'dan 111,5'e yükselirken, Ankara'da ise vaka sayısı 39,84'ten 54,83'e, İzmir’de 53,42’den 66,47’ye tırmandı.