Sağlık Bakanı illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Türkiye'de 27 Şubat-5 Mart haftasında 100 bin kişiye düşen Covid-19 vakaları açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.
İstanbul'da ise 100 bin kişide vaka sayısı 89,9'dan 111,5'e yükselirken, Ankara'da ise vaka sayısı 39,84'ten 54,83'e, İzmir’de 53,42’den 66,47’ye tırmandı.
Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. pic.twitter.com/wt7YsOJ7qQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021