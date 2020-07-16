Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da patronlar gibi işçileri suçladı ama işin aslı başka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iş yerinde çalışanlara uyarıda bulunarak, koronavirüs ile ilgili olarak bütün sorumluluğu onlara attı. Aynı patronların ‘’çalışanlar maske’’ takmıyor, hastalık ondan çıkıyor suçlamaları gibi.

Koca, sosyal medya hesabından, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim’’ mesajını paylaştı. Koca iş yerinde çalışanlar için uyarıda bulunurken, patronlar için hiç bir uyarıda yapmadı.

İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020

Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020

Peki işin aslı ne?

Çalışanlara mümkün olan en iyi koşulları sağlaması beklenen iş verenler, bunun yerine işçileri gece gündüz kötü koşullarda çalışmaya zorladılar. Bu firmalar arasında sadece küçük işletmeler değil, Türkiye’nin devleri de var. Vestel, Namet, vb.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na sadece son iki haftada gelen ihbarlara bakacak olursak, ne kast ettiğimizi anlayabilirsiniz.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı halde zorla işe çağırılanlar, işçilere 3 bez maske verip, dezenfeksiyon işlemini kaldıranlar, iş yerinde virüs pozitif çıkmasına rağmen üretime ara vermeyenler... Bunların hepsi bizim ülkemizde olurken, ülkenin Sağlık Bakanı patronları değil, işçileri uyarmayı tercih ediyor, patronları koruyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan derlediğimiz işçilerin çalışma koşulları şikayetlerinin sadece bir kısmı:

Zorlu Holding şirketlerinde 299 işçi Covid-19’a yakalandı, Vestel fabrikasında 1 işçi hayatını kaybetti iddiası

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbara göre, Zorlu Holding bünyesinde bulunan şirketlerde 299 işçinin Covid-19 testinin pozitif olduğu belirtildi. Zorlu Holding tarafından çalışanlara gönderilen e-posta’da, “Virüsün ortaya çıkışından bu yana Covid pozitif olan çalışma arkadaşlarımızın sayısı 299 oldu” denildi.

PE’ye gelen bilgilere göre bu vakaların çoğu Manisa’daki Vestel fabrikasında bulunuyor. Fabrikanın kimi birimlerinde hastalanan işçi oranının yüzde 50’ye vardığı ve karantinadaki işçilerden birinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

TSE’den “Covid -19 güvenli üretim belgesi” aldığı aktarılan Vestel’in, fabrikada salgının yayılmasına engel olacak yeterli önlemleri almadığı belirtiliyor. Vestel’de salgın nedeniyle üretime sadece 1 hafta ara verilip, sonrasında sokağa çıkma yasaklarında dahi işçiler çalışmak zorunda bırakılmıştı.

Namet işçileri çalışma koşullarının düzeltilmesini istiyor

Namet patronu bize ve kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Bizler arkadaşlarımızın ve ailelerimizin sağlık durumunu öğrenme hakkına sahibiz.

Hiçbir ücret talep edilmeden bizlere ve birlikte yaşadığımız aile üyelerimize aynı günde en kısa zamanda test yapılmalıdır.

Salgın merkezi haline gelmiş Namet, 14 gün süresince kapatılmalı, işçilerin hiçbir ücret ve yıllık izin kaybına uğramadan karantinaya alınmaları sağlanmalıdır.

Servis araçları, mola yerleri ve işyerinin tamamı düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

Servislerde, tek kişilik oturma düzeni sağlanmalı, servis araçlarının sayıları artırılmalıdır.

Namet çalışmaya başladığında, ücretsiz ve sınırlama olmadan maske ve koruyucu siperlik dağıtılmalıdır.

Fabrikada tüm bölümlerde pozitif vaka sayısının yüksek olmasından dolayı, havalandırma sistemi denetlenmeli, filtreleri değiştirilmeli ve klima sistemleri dezenfeksiyona alınmalıdır.

Özellikle soğuk hava kullanılan bölümlerdeki arkadaşlarımızın durumu daha ağır. Klima sisteminin yüzde 50 dışarıdan hava aldığı söyleniyor. Havalandırma sistemi denetimden geçirilmelidir.

Çalışma alanında işçiler arasındaki mesafe arttırılmalı, yakın mesafede çalışmak zorunda olan işçilerin arasına koruyucu paravan koyulmalıdır.

Aras Kargo koronavirüs şüpheli işçileri zorla işe çağırdı, kargo dağıttırdı!

Ankara Aras Kargo Türkkonut Yaşamkent Şubesi’nde çalışan bir işçinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen şubede çalışan tüm işçiler bugün yeniden işe çağrıldı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin test için aradığı işçiler kargo dağıtımı yaptıklarını söylerken, işçiler uzun temaslardan sonra evlerine dönebildi ve üstelik bu sırada yüzlerce kargo dağıtımı yaptı.

Salgın günlerinde patronların kar hırsı işçilerin ve halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Ankara Aras Kargo Türkkonut Yaşamkent Şubesi’nde çalışan bir işçinin Covid-19 test sonucu pozitif çıkarken, diğer işçiler 14 gün karantinada kalacaklarını düşünmelerine karşın, ertesi gün işe çağrıldı.

Ayakkabı, çikolata, branda, mobilya fabrikaları Vali'nin özel izniyle çalışıyor

Gaziantep Valisi halkı uyararak vaka artış hızının en yüksek olduğu ikinci ilin Antep olduğunu, koronavirüs konusunda en çok ihlalin de yine Antep’te yaşandığını söylemişti. Ancak aynı Vali, patronlar istedi diye onlarca vaka görülen bir işçi mahallesindeki karantinayı kaldırmış, yine onlarca patrona sokağa çıkma yasağında bile çalışma izni vermişti

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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