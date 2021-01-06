Sağlık Bakanı, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüşecek

Sağlık Bakanı Koca, yarın DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yarın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Covid-19 salgınının seyrine yönelik son gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

Bakan Koca'nın yarın saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.

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