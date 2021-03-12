Sağlık Bakanı canlı yayındayken gelen 'öldürürüm lan seni' sesinin nedeni ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin birinci yıl dönümünde canlı yayında konuşmuş, televizyonlar yayına girdiği sırada "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" sesi duyulmuştu.

Odatv'nin haberine göre, Bakan Koca'nın açıklaması başladığında kısa süreli olarak yayına giren "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" sesleri, AA canlı yayın aracındaki rejide açık olan bir TV dizisinden geldi.

Habere göre AA canlı yayın aracında izlenen dizi ise Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisiydi.