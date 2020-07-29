Sağlık Bakanı bugünkü verileri açıkladı: Tabloda yoğun bakımdaki ve entübe hasta sayısı yer almadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi, 942 yeni vaka tespit edildi. Bugün yapılan test sayısı da 45 bin 712 olarak açıklandı.

Bakan Koca, daha önceki tablolarda yer alan "toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı" ve "toplam entübe hasta sayısı" verilerine yer verilmedi. Bunun yerine yeni tabloda "ağır hasta sayısı" ile "hastalara göre zatüre oranı"na yer verildi.

Ağır hasta sayısı 542, hastalara göre zatüre oranıysa yüzde 9,4 oldu.

Koca tablodaki değişikliği "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek" diye açıkladı.

Türkiye'de son dönemde yoğun bakımdaki ve entübe hasta sayısındaki artış dikkat çekiyordu.

Bugün açıklanan verilerle Türkiye'de Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 659'a, toplam vaka sayısı 228 bin 924'e yükseldi.