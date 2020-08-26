Sağlık Bakanı bugünkü verileri açıkladı: 1313 yeni vaka, 20 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle yaşamın yitirenlerin sayısı 20 oldu. 1313 yeni vaka tespit edilirken, iyileşen sayısı 1002 oldu. Bugün yapılan test sayısının 100 bin 109 olduğu açıklandı.

Ülkede koronavirüs salgınında toplam can kaybı 6 bin 183'e, toplam vaka sayısı 262 bin 507'ye yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 239 bin 797 oldu.

Bugün açıklanan tabloya göre ağır hasta sayısı 841, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.