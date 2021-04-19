Sağlık Bakanı: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 aşılamasında 55 yaş üstü vatandaşların aşılamasının başladığını duyurdu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla aşılama yaşıyla ilgili bilgi verdi.

Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" dedi.

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