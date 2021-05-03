Sağlık Bakanı: Aşı programını hızlandıracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aşı programını hızlandıracağız. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. BioNTech aşısı ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak.

Kısıtlamalarla birlikte önemli bir düşüş başlamıştır. Vaka sayısının düşüş hızının daha da azalacağı öngörülmüştür. Kısıtlamalara uyum iyi seyirde başladı. Bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlamalar yapabileceğiz.

Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Sevindirci haber bu 4 ilimizde vaka sayıları neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. Edirne'de filyasyon ekip sayımız 98, vaka sayısında yüzde 50 düşüş yaşandı.

'Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz'

Özellikle Haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama istiyoruz, bunda kararlıyız. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Bizim toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac. Önümüzdeki günlerde olumlu birtakım gelişmelerle bu sevkiyatın başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz, Biontech'le ilgili de 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz şeklinde bir miktar söyleyebilirim. Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılama konusunda kararlıyız.

Yerli aşıda Faz-2 çalışması bitti, Faz-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse, eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum.

Muhtarlarımız salgın döneminde olağanüstü bir çaba gösterdiler. Özellikle teşekkür ediyorum, yarından itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak."