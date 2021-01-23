Sağlık Bakanı aşı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şimdiye kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu söyleyerek illere göre aşı haritası paylaştı.

Bakan'ın paylaştığı verilere göre İstanbul'da aşı olan kişi sayısı 224 bin 472, Ankara'da 122 bin 332, İzmir'deyse 76 bin 688 oldu.