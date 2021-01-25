Sağlık Bakanı: 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Covid-19 aşılama sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" diye yazdı.
Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2021