Sağlık Bakanı: 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 80 yaş üzeri yurttaşların aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Covid-19 aşılama sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" diye yazdı.

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