Sağlığımız bunlara emanet: Hastane idarecisi AKP kongresinde

Eski Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Şefi Gülcan İstambul bu sefer AKP kongresinde "çekindiği" selfiyle gündem oldu. "Kalbimdeki tek adam sevdan başka, yolun yolumuz, hedef 2023... Yolun da ölür, sonsuza kadar arkandayız..." mesajıyla yayınladığı fotoğraflarda AKP rozetiyle kongre sıralarında oturduğu görülen Gülcan İstambul, personel şefi olarak çalıştığı hastanede partinin İzmir İl yöneticisi Mustafa Kandil'in Covid servisine yatışını fotoğraflamış, fotoğrafları "8 günden beri covitle savaşan kıymetli başkanım Mustafa Kandil hastanemize yatırdık rabbim şifa versin inşallah" mesajıyla yayınlamıştı.

maşalahhh maşalahhh

Fotoğraflarda diğer servis çalışanlarının maske dışında eldiven, tulum ve bone giydikleri görülürken, İstambul sadece maske takmış durumdaydı. Üstelik İstambul, teknik olarak "sağlıkçı" da değil. Pandemi kliniğine hasta yatışı gerçekleştiren İstambul, hastenede pek çok çalışanla ve hasta yakınlarıyla muhatap olurken, Covidli bir hastanın yatışına refakat etmesi hastane içinde de tepki toplamıştı.

İstambul, son olarak AKP kongresinde kendini gösterdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla "yaranmak" istediği amirlerine bir kez daha "partizanlığını" ispatlamış oldu.

İstambul'a hastanede çekilen fotoğraflarında eşlik eden Burcu Çiyanlı'yla birlikte görev yerinin değiştirildiği, kendisinin de şeflikten alındığı bildirilirken, haklarındaki yolsuzluk nedeniyle bu işlemin yapıldığı iddia ediliyor.

Öte yandan AKP kongrelerinde boy gösteren, parti yöneticilerine devlet hastanesinde VIP hizmet sağlayan İstambul hakkında henüz açılmış bir soruşturma yok.