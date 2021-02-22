Sagalassos’un Mark Bey’i yaşamını yitirdi

Türk arkeolojisine değerli katkıları bulunan Belçikalı Arkeolog Prof. Dr. Marc Waelkens (73), Brüksel’deki evinde yaşamını yitirdi. Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos antik kentinde yürütülen arkeolojik kazılara öncülük ederek antik kentin önemli yapılarını gün yüzüne çıkaran Waelkens, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Arkeoloji ve Sanat Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Yazar Nezih Başgelen, Türk arkeolojisine değerli katkıları olan Waelkens’in kaybından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos antik kentinin tüm dünyada tanınmasını sağlayan eski kazı başkanı Prof. Dr. Marc Waelkens 21 Şubat akşamı Brüksel’deki evinde yaşamını yitirdi. Belçika Leuven Üniversitesi ile Türkiye’deki üniversitelerden bilim insanlarının 1990 yılından bu yana sürdürdüğü Sagalassos kazılarının uzun yıllar başkanlığını yürüten Waelkens, dünyanın çeşitli ülkelerinde antik kentle ilgili konferanslar vermiş, sergiler açılmasını sağlamıştı.

Bir süredir tedavi görüyordu

Sagalassos ve çevresinde farklı disiplinlerden bilim insanlarıyla birlikte yürütülen çalışmalarda antik kentin geçmişi hakkında önemli bulguların ortaya çıkarılmasına öncülük eden Prof. Dr. Marc Waelkens, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Önceki akşam Brüksel’deki evinde yaşama veda eden Waelkens, yerel halk tarafından ‘Mark Bey’ olarak anılıyordu. Waelkens’in cenaze töreninin ayrıntıları için yakınları ve çalışmalarını sürdürdüğü eğitim kurumu tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

Waelkens, Sagalassos'ta bir buluntuyu ortaya çıkarması sırasında...

Prof. Dr. Marc Waelkens kimdir?

1948 yılında Belçika’da dünyaya gelen Marc Waelkens, oldukça meraklı bir çocuktu. Henüz altı yaşındayken okuduğu ilk kitap olan Truva antik kentini anlatan çizgi roman, Waelkens’in yaşamını derinden etkiledi. Anadolu’nun gizemli antik kenti Truva hakkındaki çizgi romanı okumasının ardından babasına “Ben de Türkiye’de kazı yapmak istiyorum” diyen Welkens, ileriki yıllarda aldığı arkeoloji eğitiminin ardından Türkiye’ye yaptığı yolculuğu ve Sagalassos’la tanışmasını 2011 yılında kendisiyle yaptığımız bir röportajda şöyle anlatmıştı:

‘Hayatımda Sagalassos gibi bir kent hiç görmemiştim'

“Hiç unutmuyorum, 11 Temmuz 1969 tarihinde Türkiye’ye geldim. Türkiye’de bir evde misafir olarak kalmıştım. Bazı kazılara katıldım. Sonrasında Hierapolis ve Afrodisias’da çalıştım. 1982 yılında İngilizler yeni bir projeye başlamışlardı. Çünkü o yıllarda Antalya çevresinde çok sayıda yeni yollar yapılmıştı. Bu bölgedeki son araştırma 1884 yılında gerçekleşmişti. Bu nedenle yüz yıl boyunca hiç bir bilim adamı burada çalışmamıştı. Biz bundan korktuk başta çünkü kaçak kazılar olabilirdi. Psidia bölgesindeki yüzeyde kalan kalıntıları inceledik ancak kazmak istemedik. Önce Yalvaç’ta çalıştık, daha sonra başka bir yer aradık ve 23 Ağustos 1983’te sabah çok erken saatlerde, o zaman yukarıda çok güzel bir ışık vardı, saat 7.30’da Sagalassos’a geldik. O zaman yol yoktu. Jeep gerekiyordu. Hayatımda Sagalassos gibi bir kent, hiç görmemiştim…”

Sagalassos Antoninler Çeşmesi, Waelkens'in örnek restorasyon projelerinden biriydi...

Waelkens için anı kitabı yayımlandı

Arkeoloji ve Sanat Yayınları Prof. Dr. Marc Waelkens için bir anı kitabı yayınlamıştı. Arkeolog yazar Nezih Başgelen, Waelkens’in Türk arkeolojisi için önemli çalışmalar yaptığını belirterek yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Waelkens ile en son 21 Şubat akşamı haberleştiklerini dile getiren Başgelen, “Bir süredir kemoterapi alıyordu. Kendisi bana tedavisiyle ilgili yeni bir tarama yapılmasını beklediğini söylemişti. Bu sabah da vefatının haberini aldık. Çok üzgünüz. Marc Waelkens sıradışı bir insandı ve yaptığı çalışmalar ve izlediği yöntemler arkeoloji camiası için bir dönüm noktası oldu” diye konuştu.

Prof. Dr. Marc Waelkens için hazırladıkları anı kitabını görebilmiş olmasının onun için moral kaynağı olduğuna da değinen Başgelen, makalelerinden oluşan bir başka kitap projelerinin daha olduğunu kaydetti.

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Prof. Dr. Waelkens ile 2011’de yapılan röportajı ve yaşam öyküsünü içeren arşiv yazıya buradan ulaşabilirsiniz.