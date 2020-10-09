Sadece bir ayda 5’i çocuk 255 kişi işkence gördü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eylül 2020 Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre 255 kişi işkence ve kötü muamele görürken, bunlardan 5'inin çocuk olduğu tespit edildi.

ANKA'nın haberine göre, Rapordan başlıklar şöyle:



255 kişi işkence ve kötü muamele gördü, bunlardan 5’i çocuk. 105 kişi de cezaevinde kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı.

Düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından ise toplam 25 gazeteci ihlale uğradı. 7 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci tutuklandı, 8 gazeteci hakkında para ve hapis cezaları verildi, 6 gazeteciye dava açıldı, 2 gazeteci saldırıya uğradı.

23 siyasi tutuklama yapıldı. 5 siyasi hakkındaki davalardan mahkum oldu, 2 siyasi parti binasına polis baskın düzenledi.

33 eylem ve etkinliğe güvenlik güçleri müdahale etti, 9 ilde 14 etkinlik yasaklandı, eylem ve etkinliklere güvenlik güçlerinin yaptığı müdahalede 111 kişi gözaltına alındı.