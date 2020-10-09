CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eylül 2020 Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı.
Rapora göre 255 kişi işkence ve kötü muamele görürken, bunlardan 5'inin çocuk olduğu tespit edildi.
ANKA'nın haberine göre, Rapordan başlıklar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sadece bir ayda 5’i çocuk 255 kişi işkence gördü
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıkladığı Eylül 2020 Hak İhlalleri Raporu’na göre, geçtiğimiz ay 5’i çocuk 255 kişi işkence gördü.
Haber Merkezi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eylül 2020 Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı.
Rapora göre 255 kişi işkence ve kötü muamele görürken, bunlardan 5'inin çocuk olduğu tespit edildi.
ANKA'nın haberine göre, Rapordan başlıklar şöyle: