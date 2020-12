Sadece arabası olanları ilgilendirmiyor: 'Derhal iptal edin' çağrısı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Açılamada, "Yürürlükteki otopark yönetmeliği gibi, yeni hazırlanan otopark yönetmeliği de uygulama güçlükleri ortaya çıkaracağı görüldüğünden defalarca ertelenmiştir. Nitekim, otopark ihtiyacını imar parseli içinde çözümlenmeye iten ve ülkenin her yerinde aynı kurallarla uygulanması öngörülen yönetmeliğin bir ilin kendi içindeki ilçelerinde dahi pek çok farklılık mevcutken, ülkenin her yerinde aynı koşulların uygulanmasının mümkün olmadığı açıktır" denildi.

Defalarca ertelenen otopark yönetmeliği için, "ertelemek yetmez iptal edin" talebi dile getirildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

UYGULANAMAYACAĞI AŞİKÂR OLAN VE DEFALARCA ERTELENEN OTOPARK YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLMELİDİR

İktidarın, başta imar ve şehircilik alanında olmak üzere yapmış olduğu yönetmelik değişikleri, sorunları çözmek yerine yeni sorunlar oluşturarak nüfusu hızla artan kentlerimizi yaşanılamaz hale getirmişlerdir. Bunlardan biri de uygulaması yılan hikâyesine dönen, 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğidir. Yayınlandığı günden bu yana uygulaması defalarca ertelenen değişiklik, 2020 yılını geride bıraktığımız bugünlerde bir kez daha ertelenmiştir. Pandemi koşulları bahane edilerek yaklaşık iki yıldır uygulanmayan bu yönetmelik salgın nedeniyle değil, uygulanma şansı olmadığı için yürürlüğe konulamamaktadır.

Söz konusu Yönetmelik, ulaşım sorununu bütüncül görmeyen, özel araç sahipliği üzerinden çözüm üretmeye çalışan, otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçlarına öncelik vermeyen, alternatif, çevre dostu bisiklet ve benzeri bireysel ulaşım araçlarını dikkate almayan bakış açısıyla kentlerdeki ulaşım sorununa asla çözüm sağlayamayacaktır. Her şeyden önce bilimsel ve teknik bir ulaşım ana planı yoksa mevzuat düzenlemeleri ile kent trafiğini, otopark sorununu çözmek mümkün değildir.

“Her kentin kendine özgü dokusu, topoğrafyası, tarihsel uygulamaları, sosyo-ekonomik yapısı ile farklılaşan yaşam koşulları ve karakteristik özellikleri vardır ve bunları görmezden gelmek aslında bilimi ve tekniği görmezden gelmek anlamına gelmekte ve her uygulamada kentlileri mağdur etmektedir”

Yürürlükteki otopark yönetmeliği gibi, yeni hazırlanan otopark yönetmeliği de uygulama güçlükleri ortaya çıkaracağı görüldüğünden defalarca ertelenmiştir. Nitekim, otopark ihtiyacını imar parseli içinde çözümlenmeye iten ve ülkenin her yerinde aynı kurallarla uygulanması öngörülen yönetmeliğin bir ilin kendi içindeki ilçelerinde dahi pek çok farklılık mevcutken, ülkenin her yerinde aynı koşulların uygulanmasının mümkün olmadığı açıktır. Her kentin kendine özgü dokusu, topoğrafyası, tarihsel uygulamaları, sosyo-ekonomik yapısı ile farklılaşan yaşam koşulları ve karakteristik özellikleri vardır ve bunları görmezden gelmek aslında bilimi ve tekniği görmezden gelmek anlamına gelmekte ve her uygulamada kentlileri mağdur etmektedir. Bunların dışında her konuta bir otopark yerinin ayrılmasını öneren bu yönetmelik, hem yapıların maliyetini artıracak hem de özel araç sahibi olmayan yurttaşların bu maliyetten etkilenmelerine neden olacaktır. Ayrıca kentsel otopark alanları kent mekânlarının doğru ve efektif kullanılmalarına engel olacak, bölgesel trafik yükü yaratacak, ekolojik krizin yaşamlarımızı yakından tehdit ettiği böyle bir dönemde çevreyi olumsuz etkileyecek ve daha çok betonlaşmaya neden olacaktır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, belirsizlikleri ötelemek yerine ilgili tüm kuruluşların ve meslek odalarının görüşlerinin alındığı, bilimsel ve teknik tüm verilerin değerlendirildiği, ortak akılla üretilen, çevreci, kentleri bütüncül gören ve yerel özellikleriyle birlikte ele alan Yönetmelik çalışmalarının başlatılmasının geleceğimiz için aciliyet taşıdığını önemle vurgularken uygulanamayacağı aşikârolan ve defalarca ertelenen bu yönetmeliğin derhal iptal edilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu