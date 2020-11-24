Sadece 3 ay çalışabildiler: Bu kış zor geçecek

Turizmin yaz aylarında yoğunlukta olduğu Antalya’da, sezonun sonuna gelindi. Pandeminin en çok etkilediği sektörler arasında yer alan turizmde bu sezon emekçiler daha da kötü koşullara mecbur bırakıldılar. Çoğu turizm emekçisi sezonun tamamını işsiz geçirirken, çalışanlar yoğun sömürüyle ve sağlıksız çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldılar.

'Sezon boyunca 3 ay çalıştık'

Sezon kapanırken nasıl bir süreç geçirdiklerini turizm emekçilerine sorduk. Belek’te bir otel çalışanı, nisan ayında başlaması gereken işine pandemi gerekçe gösterilerek ağustosta başlayabildiğini, sezon boyunca toplamda 3 ay çalışabildiğini belirtiyor. Az işçi ile çok iş yaptırmanın dozunu pandemi sürecinde daha da arttıran patronların kendilerini günde 10-12 saat arası çalıştırdıklarını, çoğu zaman haftalık izinlerinin dahi iptal edildiğini belirten turizm emekçisi; çalıştığı süreçte yemekhanelerin, personel servislerinin, lojmanların kalabalık olduğunu, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığını, koronavirüse karşı gereken önlemlerin alınmadığını da ekliyor.

'Otelde salgına karşı önlem alınmadı'

Belek bölgesindeki başka bir otel çalışanı ise otele konaklamaya gelen misafirlere maske kuralının uygulanmadığını, pozitif çıkan ya da belirti gösteren misafirlere yönelik izolasyonun eksik uygulandığını, bir departmanda pozitif çıkan personel olduğunda diğer çalışanlara test yapılmadığını, aynı şekilde pozitif çıkan çalışanın kullandığı servisteki işçilere de test veya izolasyon uygulanmadığını belirtiyor. Personel yemekhanesi, soyunma odaları gibi yerlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı ve çoğu zaman maske temin etmekte bile zorlandıklarını belirten işçi, personelin kullandığı alanların dezenfekte edilmediği ve pozitif çıkanların yönetim tarafından gizlendiğini, yönetimin kendilerine pozitif çıkanlara dair duyum aldıklarında kimseyle paylaşmamaları yönünde uyarılarda bulunduğunu aktarıyor. Resmi denetimlerin neredeyse saatine varıncaya kadar önceden haber verilerek yapıldığını belirten otel emekçisi, bu koşullar yüzünden sezon bitmeden işten ayrılan emekçiler olduğunu belirtiyor.

'Zaten kışın geçinmekte zorlanıyorduk...'

Sezonun bir kısmını çalışarak geçirebilmiş olan sayıca az turizm emekçisi, sağlıksız çalışma koşullarının yanı sıra yoğun sömürüye maruz kaldılar. 3-4 ay gibi kısa süren bir sezonun ardından geçimlerini sağlayacak kazançları da elde edemeyen işçiler, her yıl kışın işsiz kaldıklarında geçim sıkıntısı çektiklerini, bu kışın ise maddi olarak daha da zor geçeceğini belirtiyorlar.

Diğer yandan, turizm işçilerinin çoğunluğu sezonun tamamını işsiz geçirmek zorunda kaldı. Manavgat’tan bir otel çalışanı, mart ayında açılması beklenen otelin açılmadığını, bütün sezonu işsiz geçirdiğini, yeni evlendiğini fakat kısa çalışma ödeneği geçimlerine yeterli olmadığı için eşiyle birlikte ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldığını aktarıyor. İşçilerin geneli, süreci akrabalarından maddi yardımlar alarak, çevrelerindekilerin dayanışmalarıyla veya alabildilerse banka kredileriyle geçirdiklerini aktarıyorlar.

'Krizin yükünü biz çekiyoruz'

2020 sezonunda çalışmış olsun veya olmasın, önümüzdeki süreç için başka iş arayan emekçiler, işsizliğin giderek arttığı bu dönemde iş bulamadıklarını belirtiyorlar. Antalya gibi ekonomisi ağırlıklı olarak turizme dayanan bir şehirde tüm işlerin turizmin durumuyla bağlantılı ilerlediğini belirten işçiler, işsiz veya kötü koşullarda geçen bir sezonun ardından bu kış nasıl geçineceklerini bilemiyorlar.

Sezon boyunca devlet teşviklerinden, vergi indirimlerinden faydalanan turizm patronları süreci en az hasarla atlatırken emekçilerin durumu ortada. Patronların kötü geçen 2020 sezonunu bahane ederek ilerleyen dönemlerde sömürünün dozunu artıracakları konuşuluyor, turizm emekçileri 2021 sezonunda da koşulların iyileşmeyeceğini öngörüyor. Bir otel çalışanı, 2021’e nasıl baktığını şöyle özetliyor: ‘2021 sezonuna dair hiç ümidim yok. Pandemi olmasa da başka krizler mutlaka olacak ve bedelini yine biz emekçiler ödeyeceğiz. Bu düzen krizden başka hiçbir şey üretemez.’