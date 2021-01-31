Şadan Gökovalı yaşamını yitirdi

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ile Azra Erhat'ın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı hayatını kaybetti.

Gökovalı, 2 Şubat Salı günü saat 10.30’da İzmir Alsancak’taki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Sokağı’nda (1394 sokak) yapılacak törenin ardından Muğla Akyaka’da toprağa verilecek.

Şadan Gökovalı kimdir?

Prof. Dr. Şadan Gökovalı, 1939 yılında Muğla’nın Gökova beldesinde doğdu. Orada başladığı ilkokulu Ula’da, ortaokulu Muğla’da bitirdi. Aydın Ticaret Lisesinin ardından İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden 1962 yılında diploma aldı.

1959 tarihinde İzmir’de yayınlanan Ege Ekspres Gazetesinde başladığı profesyonel gazeteciliği, TRT’de yapımcı ve yönetici olarak sürdürdü. Daha sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunda öğreticiliğe başladı. Profesyonel Ülkesel Rehber oldu. Gazetecilik Başarı Armağanı yarışmalarında özellikle araştırma, dizi yazı, turizm vb dallarında birçok birincilik ve derece aldı. 1964 yılında Ege Ekspres’te yayınlanan “İzmir’in Asırlıkları” başlıklı yazı dizisi ile birinci ve tüm eserler arasında en yüksek puanı aldığı için “Yılın Gazetecisi” seçildi. Aldığı diğer ödüller arasında “Efes”, “Fethiye” ve “Bergama”yı en iyi anlatan yazar, Türk Dil Kurumu Radyo Tv Ödülü, “Anadolu Uygalığına Katkı”, “Son 10 yılın İzmir Turizmine En Büyük Hizmet” gibi ödüller de yer almaktadır.

2002 yılında profesör oldu. Ege Üniversitesi’nden sonra Yaşar Üniversitesi’nde de öğretim üyeliği yaptı. Üniversitelerde okuttuğu derslerle ilgili notların yanı sıra, ülkemizin başlıca turistik yöreleri konusunda çeşitli dillerde yayınlanmış 30 kadar kitabı vardır. 2009 yılında “Meslekte Altın Yıl”ını kutladı.

Önemli sanat ve düşün insanlarımızdan Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat tarafından “manevi evlat” edinildi.

Muğla Açık Hava Tiyatrosu’na, Doğduğu Gökova’da bir caddeye, Muğla’nın Akyaka beldesinde ve Alsancak’ta yaşadığı sokağa adı verilmiştir. Prof. Dr. Şadan Gökovalı, evli ve iki çocuk babasıydı.